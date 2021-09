Grosser Felssturz an der Sulzfluh bei St. Antönien

Ein Felssturz ereignete sich am Donnerstagnachmittag an der Sulzfluh.

Am Donnerstagnachmittag ereignete sich an der Sulzfluh ein grösserer Felssturz. In den Bildern ist zu sehen, wie sich unterhalb des Gipfels eine grosse Staubwolke bildet. Ein News-Scout konnte die Szene festhalten. «Es gab länger keinen Felssturz in dieser Grössenordnung», sagt Bergführer Peter Gujan.