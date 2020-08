Das Ganze soll sich ca. um 3.30 Uhr in der Nacht auf Sonntag zugetragen haben.

Ein Fels stürzte in Brusio GR mitten auf einen Fussballplatz.

In Brusio GR sind am frühen Sonntagmorgen auf der rechten Talseite zwei Felsen auf eine Sportanlage gedonnert. Das Fussballfeld des FC Valposchiavo Calcio wurde massiv beschädigt. Ein Stein ist mitten auf dem Platz gelandet und hat die Wiese aufgerissen. Ein zweiter Felsbrocken donnerte auf das Clubhaus des Fussballvereins und zerstörte sowohl die Hütte wie auch einen Teil des Inventars.

« Wie gross der Schaden g esamthaft im ganzen Dorf ist, können wir noch nicht sagen », sagt Gemeindepräsident Arturo Plozza. Am Montag soll ein Geologe die Lage beurteilen , um allenfalls weitere Felsstürze zu ve r hindern. Laut dem Gemeindepräsidenten sei die Situation aber unter Kontrolle: « Die Feuerwehr hat die Strasse, welche hinter der Sportanlage durchgeht, gesichert. »

Plozza erklärt, dass Brusio bei schlechtem Wetter immer wieder mit solchen Vorfällen konfrontiert werde. Man habe deshalb einen Schutzwald gebaut, der verhindern sollte, dass das Geröll derart weit in die Ortschaft gelangt. « Das hat es seit Jahrzehnten nicht mehr gegeben, dass ein Fels durch alle Absperrungen stürzte. » Wohnhäuser habe es glücklicherweise keine in der Nähe und zu Personenschäden sei es ebenfalls nicht gekommen, so Plozza.