Die Zeitschrift «Annabelle» hat eine Umfrage zum Stand der Gleichstellung in der Schweiz in Auftrag gegeben.

Gleichstellung: «Es sind eher die jüngeren Frauen, die nicht zufrieden sind mit dem Stand der Gleichstellung in der Schweiz», heisst es in der Studie .

Rollenbilder: 48 Prozent der befragten Frauen über 65 geben an, ihr Partner überlasse ihnen viele Aufgaben im Haushalt ganz selbstverständlich. Das gibt es bei den Jüngeren nicht mehr: In der Altersgruppe der 16- bis 34-Jährigen sind es noch 35 Prozent.

«Feminismus ist kein negativer Kampfbegriff mehr»

«Sichtbarkeit der Frauen ist wichtig»

SVP-Frau stört der «junge, linke Feminismus»

Ältere, konservative Frauen haben Mühe mit der Entwicklung. Für SVP-Nationalrätin Monika Rüegger (52), die erste Obwaldnerin in Bundesbern, ist klar, dass gerade ältere Frauen mit dem radikalen Feminismus immer weniger anfangen können. Sie stört sich daran, dass sich junge, gut ausgebildete Frauen in die «Opferrolle flüchten». Dabei hätten die Frauen noch nie so viele Chancen – in der Familie und auf dem Arbeitsmarkt – gehabt wie heute. Sie stellt weiter fest, dass der «junge, linke Feminismus» von Intoleranz geprägt sei: «Er richtet sich gegen alle Frauen, die nicht auf diesem einseitig ideologischen Kurs sind. Will eine Frau Gleichstellung anders, zum Beispiel mit der Wahlfreiheit zwischen Beruf und Familie leben, wird sie gecancelt.»