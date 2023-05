Linsmayer liest: «Feminismus zum eigenen Vergnügen»

Als ihr jemand sagt, Feministinnen seien Frauen, die unglücklich sind, weil sie keinen Mann finden, beschliesst Chiamanda Ngozi Adichie eine «glückliche afrikanische Feministin» zu werden, «die Männer nicht hasst und Lippenstift und hohe Absätze zum eigenen Vergnügen und nicht zum Vergnügen der Männer trägt.» So nachzulesen im Manifest «Mehr Feminismus» der 1977 im nigerianischen Enugu geborenen Autorin, das um vier Stories mit illustrierenden Beispielen ergänzt ist. So wird mit der Ärztin Chinwe eine Autorität in Sachen Gleichberechtigung demontiert, die einseitig auf das Wohlwollen der Männer ausgerichtet ist («Der weibliche Irrtum»), zeigt «Der Schmerz Fremder» auf, dass es einer Autorin und Dozentin nicht mehr genügen kann, als «dunkelhäutige Schönheit» bezeichnet zu werden, während «Apollo» vorführt, wie ein herablassend behandelter Hausbursche eines Tages als Rädelsführer bei einem Raubüberfall ertappt wird.