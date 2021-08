Spanische Bürgermeisterin greift durch : «Feminista» und «Nigeriano» – Bullen-Namen führen zu Stierkampf-Verbot

Ana González Rodríguez, Bürgermeisterin von Gijon, ist der Kragen geplatzt: Weil zwei der bei einer Corrida getöteten Stiere übersetzt «Feminist» und «Nigerianer» genannt wurden, bewilligt sie in der Stadt keine Stierkämpfe mehr.

1 / 4 Stierkampf in der Arena von Gijon. Reuters Das blutige Spektakel des Stierkampfs ist auch in Spanien schon lange umstritten. Reuters Ana González Rodríguez hat das Verbot erlassen. Wikipedia/Montserrat Boix

Die Bürgermeisterin von Gijón, Ana González Rodríguez, hat das Ende der Stierkämpfe in der nordspanischen Stadt bekanntgegeben – mit Argumenten, die für Aufsehen und Kritik sorgen. Sie hatte über ihre Partei, die sozialdemokratische PSOE, mitgeteilt, überhaupt keine Lizenzen mehr für die traditionsreichen Corridas zu vergeben, nachdem bei der jüngsten Veranstaltung zwei Stiere mit den Namen «Feminista» und «Nigeriano» getötet worden seien.

Damit sei Frauen- und Fremdenfeindlichkeit geäussert und gegen die Menschenrechte verstossen worden. «Eine Stadt, die an Integration und an die Gleichheit von Männern und Frauen glaubt, kann so etwas nicht zulassen», betonte González Rodríguez. Zumal es in Spanien ohnehin immer mehr Stimmen gegen den Stierkampf gebe.

«Ideologische Bevormundung»

Die Kritik liess nicht lange auf sich warten. Die grösste Oppositionsfraktion im spanischen Nationalparlament in Madrid, die konservative Volkspartei PP, kündigte gerichtliche Schritte und eine Unterschriftensammlung gegen die kommunale Massnahme an. Das Verbot stelle eine «ideologische Bevormundung» und «eine Einschränkung der Freiheit der Bürger von Gijón» dar, hiess es.

Auch die Zeitung «El Mundo» ging hart mit González Rodríguez ins Gericht: Ihr «inakzeptabler Übergriff» werde Gijón grossen sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Schaden zufügen, hiess es in einem Leitartikel. Der berühmte Stierkämpfer El Juli kritisierte die Massnahme am Donnerstag als «absurd» und «eine Schande». «Lasst den Stierkampf in Ruhe! Verwickelt ihn nicht in politische und ideologische Angelegenheiten», forderte der 38-Jährige. Politiker des linken Spektrums und Persönlichkeiten anderer Bereiche lobten dagegen den Vorstoss der 58-Jährigen.

Inwieweit man Stierkämpfe in Spanien untersagen oder beschränken kann, ist umstritten – auch wenn die Corridas vor allem unter den Jüngeren immer mehr an Attraktivität verlieren. Nachdem Dutzende Gemeinden und Regionen im ganzen Land Verbote verabschiedet hatten, urteilte das Verfassungsgericht in Madrid 2016, dass nur der Staat über eine Abschaffung solcher Veranstaltungen entscheiden könne – weil der Stierkampf 2013 zum nationalen Kulturgut erklärt worden sei.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!