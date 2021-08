Rücktrittsforderung an Richterin - Feministinnen rufen nach Urteil in Vergewaltigungsfall zu Demo auf

Bei der Verhandlung vor dem Appellationsgericht behauptet der 33-Jährige, die sexuellen Handlungen im Hauseingang seien einvernehmlich gewesen. Die Frau alarmierte allerdings unmittelbar nach der Tat die Polizei und war am Telefon völlig aufgelöst, wie die Tonaufnahme des Notrufs belegt.

Der 33-jährige Portugiese hatte gemeinsam mit einem damals 17-jährigen Kollegen am 1. Februar 2020 eine Frau in einem Hauseingang vergewaltigt.

In den sozialen Medien wird jetzt dazu aufgerufen, gegen das Urteil zu demonstrieren.

Speziell die teilweise Schuldzuweisung an das Opfer stiess auf Unverständnis.

Ein strafmilderndes Urteil in einem Vergewaltigungsfall in Basel hat heftige Kontroversen ausgelöst.

Aus 51 wurden 36 Monate, davon die Hälfte bedingt, mit anschliessendem Landesverweis. So urteilte das Basler Appellationsgericht in zweiter Instanz über einen Vergewaltigungsfall. Das Gericht begründete die mildere Strafe damit, dass dem Opfer auch ein Teil der Verantwortung an der Tat zuzuschreiben wäre und dass der Übergriff von kürzerer Dauer war.