Umstrittener Gast: Feministisches Streikkollektiv will Luke Mockridge aus Hallenstadion werfen

Am 29. Mai tritt der deutsche Comedian Luke Mockridge im Hallenstadion in Zürich auf. Doch nun regt sich Widerstand: Das feministische Streikkollektiv Zürich fordert in einem Instagram-Post «keine Show für Täter»; der Auftritt und die gesamte Tour sollen abgesagt werden. Zudem ruft die Gruppe zum Protest vor dem Hallenstadion auf. Denn gegen Luke Mockridge wurden in der Vergangenheit Vergewaltigungsvorwürfe erhoben - das Verfahren gegen ihn hat die Staatsanwaltschaft jedoch eingestellt.