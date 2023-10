Bezirksgericht Zürich: Mann erstach Ehefrau – Verteidiger fordert Verurteilung für Totschlag anstatt Mord

Der Verteidiger kommt zur Aussage eines Augenzeugen (Nachbar): «Er meldete den Vorfall der Polizei und fotografierte die Tat. Auf den Fotos erkannte man meinen Klienten. Damit konnte nicht ausgeschlossen werden, dass mein Mandant für den Tod seiner Ehefrau verantwortlich war.» Der Augenzeuge habe den Streit zwischen dem Ehepaar bestätigt. «Das spricht gegen eine geplante Tötung», so der Verteidiger. «Hätte mein Mandant nämlich schon am Morgen gewusst, dass er seine Ehefrau töten will, hätte er sich nicht auf eine verbale Auseinandersetzung eingelassen.»