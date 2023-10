Femizid Emmenbrücke: Schweizer tötete Partnerin – die Verhandlung am Kriminalgericht

Ein Schweizer steht am Montag vor dem Luzerner Kriminalgericht, weil er mutmasslich seine Freundin ermordete. Die Staatsanwaltschaft fordert, dass er lebenslänglich hinter Gitter wandert. 20 Minuten ist vor Ort und tickert live.

Ein damals 33-jähriger Schweizer steht am Montag und Dienstag vor dem Luzerner Kriminalgericht, weil er am 8. Juli 2021 seine Frau getötet haben soll. Der Sportlehrer erstach die 29-Jährige aus dem Tessin mutmasslich mit einem Messer. Das Opfer war Mutter dreier Kinder, war unter anderem als Fitnesstrainerin aktiv und wuchs in Honduras auf.

Die Luzerner Staatsanwaltschaft fordert eine lebenslängliche Freiheitsstrafe für den Mann und beschuldigt ihn des Mordes. Ausserdem soll sich der mutmassliche Täter einer psychologischen Behandlung unterziehen.

«Tragischer Unfall»

Der Beschuldigte wehrte sich gegen die Anschuldigungen, wie der Anklageschrift zu entnehmen ist. Er spricht von einem «tragischen Vorfall» und sagt aus, er könne sich nicht genau an die Tat erinnern.

Zum Hintergrund

Opfer und Angeklagter lernten sich im Jahr 2020 in einem Restaurant in Locarno kennen und führten später eine Fernbeziehung.

Vor dem Tag des Tötungsdelikts kam es nie zu tätlichen Auseinandersetzungen zwischen der Fitnesstrainerin und dem Sportlehrer. Auffällig ist jedoch die aussergewöhnlich hohe Kontaktdichte. So tauschten die beiden während der rund zehnmonatigen Beziehungsdauer 13'673 Nachrichten aus, was für die Staatsanwaltschaft für die Besessenheit des mutmasslichen Täters spricht.

Die Staatsanwaltschaft spricht von einer «besonders skrupellosen» Tat. Bis zum rechtskräftigen Urteil gilt für den heute 35-Jährigen die Unschuldsvermutung.