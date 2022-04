Strafgericht BS: Fensterlose Mini-Zimmer zu Wucherpreisen vermietet

Zwei Geschwister, ein Architekt und eine Bauingenieurin, haben über Jahre möblierte Einzelzimmer an Sozialhilfebeziehende vermietet und sich damit bereichert. Sie hätten gezielt die Notlage ihrer Mietenden ausgenutzt, so die Basler Staatsanwaltschaft.

In Basel wurden unzumutbare Zimmer an Sozialhilfebeziehende in Notsituationen vermietet.

«Ohne Vertragsabschluss wären sie auf der Strasse gestanden», hält die Anklage der Basler Staatsanwaltschaft fest. Zwei Geschwister, ein Architekt und eine Bauingenieurin, haben über Jahre möblierte Einzelzimmer an Sozialhilfebeziehende vermietet und sich damit bereichert. Am Mittwoch müssen sie sich wegen gewerbsmässigen Wuchers vor dem Basler Strafgericht verantworten. Über 33 Monate sollen sie zwischen Januar 2012 und September 2014 aus 19 Mietverhältnissen einen unrechtmässigen Gewinn von 74’657 Franken erwirtschaftet haben.

Die gutsituierten Geschwister hatten ein Mehrfamilienhaus an der Färberstrasse in Basel erworben. In den Wohnungen darin vermieteten sie fortan möblierte Einzelzimmer. Zur Vergrösserung der Anzahl Einzelzimmer hatten sie gemäss Anklage Holztrennwände in den beiden Zweizimmerwohnungen und einer Dreizimmerwohnung eingebaut. Dadurch seien die betroffenen Einzelzimmer «ungewöhnlich hellhörig». Die Trennwände waren auch nicht bewilligt worden, wie die kantonale Schlichtungsstelle für Mietstreitigkeiten bereits im März 2013 festgehalten hatte.