Royaler Rat nicht erwünscht - Sarah Ferguson wollte «The Crown» beraten – blitzte aber ab

Die heute 61-Jährige heiratete Prinz Andrew (61) 1986 in der Westminster Abbey in London.

In der aktuellen vierten Staffel des Netflix-Hits «The Crown» ist für Sarah Ferguson, Herzogin von York, nur ein kleiner Auftritt vorgesehen: Gezeigt wird in der Serie über die britische Königfamilie die Hochzeit von Fergie (Jessica Aquilina) mit Prinz Andrew (Tom Byrne).

Für die echte Fergie kommt ihr Charakter offenbar zu kurz: «Hallo? Wo ist Fergie?», witzelte die 61-jährige Ex-Frau von Prinz Andrew (61) in einem neuen Interview mit dem «Town & Country»-Magazine. So habe sie den Machern der Serie ihr Insider-Wissen angeboten, indem sie sich an den ausführenden Produzenten Andy Harries (67) wandte. «Ich fragte ihn: ‘Warum kann ich meinem Charakter nicht helfen?’» Harries habe ihr Angebot jedoch abgelehnt.

Fergies Charakter könnte in der fünften Staffel also eine grössere Rolle spielen als noch in der vierten, weil da die Jahre 1990-1997 beleuchtet werden, als die Herzogin von York mit Prinzessin Diana befreundet war. Insgesamt sind sechs Staffeln von «The Crown» geplant, die Dreharbeiten zur fünften Staffel sollen in diesem Sommer starten.