Preisanstieg bei Flugtickets: Ferien geplant? – Deshalb lohnt sich früh buchen 

Wer in die Ferien will, sollte besser schon gebucht haben.

Angebot wurde stark reduziert – Nachfrage hoch

All diese Faktoren treiben die Preise in die Höhe – und die Nachfrage bleibt stark. Seit Anfang des Jahres seien deshalb die Preise schon um 50 Prozent gestiegen, so «SonntagsBlick» in Bezugnahme auf Comparis-Daten. «Die Fluggesellschaften sind mit geopolitischen Problemen konfrontiert», sagt Comparis-Finanzexperte Dirk Renkert. «Sie kämpfen mit Lieferkettenproblemen und Fachkräftemangel. In Kombination mit der erhöhten Nachfrage führt das zu markanten Preissteigerungen.»