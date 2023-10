Ferien in Ägypten: Wie sicher ist es?

In diesem Jahr sind Ägypten und Jordanien bei Schweizer Reiseveranstaltern äusserst beliebt, wie das Onlineportal travelnews.ch schreibt. Der Spätherbst wird in beiden Ländern als eine der besten Zeiten für Reisen angesehen. Beide Länder, Ägypten und Jordanien, liegen in unmittelbarer Nähe zu Israel. Angesichts des Konflikts zwischen der palästinensischen Terrororganisation Hamas und Israel, fragen sich viele Touristen, ob es noch sicher ist, die Region für einen Urlaub zu besuchen. Hier findest du eine Übersicht.

Situation Jordanien

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hat am Freitag seine Reisehinweise für Jordanien angepasst. Auf der Website heisst es mittlerweile: «In Amman finden vermehrt Demos statt, bei denen gelegentlich auch gewaltsame Auseinandersetzungen auftreten können. Spontane Kundgebungen können auch in anderen Städten auftreten.»

Daher empfiehlt das EDA, sich vor und während der Reise über die aktuelle Lage in den Medien zu informieren. «Folgen Sie den Anweisungen der örtlichen Behörden und den Ratschlägen der ortsansässigen Kontaktpersonen. Meiden Sie Demonstrationen und Menschenansammlungen jeglicher Art.»

Situation Ägypten

Ägypten erwähnt das EDA in seinen aktuellen Reisehinweisen folgendermassen: «Am 7. Oktober 2023 kam es zu intensivem Raketenbeschuss auf Israel aus dem Gazastreifen, was Israel dazu veranlasst hat, seine Streitkräfte in erhöhte Alarmbereitschaft zu versetzen. Die unsichere Sicherheitslage könnte sich auch auf das ägyptische Grenzgebiet auswirken.»

Wird von Reisen abgeraten?

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) gibt keine allgemeine Reisewarnung für Ägypten und Jordanien aus. Es werden jedoch Teilreisewarnungen für bestimmte Regionen veröffentlicht.

Für Ägypten wird geraten, den Norden der Sinai-Halbinsel und das Grenzgebiet zwischen Ägypten, Libyen und dem Sudan zu meiden. Diese Gebiete sind in der Regel nicht für den Tourismus erschlossen. Für den Süden der Sinai-Halbinsel, der bekannte Urlaubsorte wie Sharm-el-Sheikh und Dahab umfasst, weist das Aussenministerium auf Folgendes hin: «Im Gouvernorat Südsinai besteht ein Risiko von terroristischen Aktivitäten. Es wird empfohlen, Überlandfahrten, Ausflüge und Trekkingtouren außerhalb der Badeorte nur in organisierten Gruppen und unter der Führung erfahrener einheimischer Reiseleiter zu unternehmen. Aktuelle Sicherheitsinformationen sollten vorab eingeholt werden.»

In Bezug auf Jordanien rät das EDA von Reisen in die Grenzregionen zum Irak und Syrien ab. In der allgemeinen Beurteilung der Lage im Land betont das EDA: «Es ist wichtig, die komplexen Verhältnisse in der Region stets zu berücksichtigen. Bestimmte Ereignisse und Konflikte in benachbarten Ländern können sich auf Jordanien auswirken. Trotz erhöhter Sicherheitsmaßnahmen besteht im gesamten Land das Risiko von terroristischen Aktivitäten.»

Kann ich kostenlos stornieren?

Derzeit werden Reisen nach Ägypten und Jordanien ohne Änderungen durchgeführt. Ängste aufgrund der aktuellen Lage oder allgemeine Bedenken hinsichtlich terroristischer Gefahren reichen nicht aus, um eine kostenfreie Stornierung vorzunehmen. Die Schweizer Reiseveranstalter orientieren sich bei ihren Stornierungsrichtlinien an den Empfehlungen des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten.

Das EDA rät momentan nicht von Reisen in die beliebten Urlaubsregionen ab. Wenn jemand dennoch eine Stornierung oder Umbuchung seiner Ferien wünscht, gelten die regulären Stornierungsbedingungen.