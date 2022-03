Einreisebestimmungen in Asien gelockert: Ferien in Bali, Mauritius, Indien und Seychellen

An Ferien in Asien war in den vergangenen zwei Jahren kaum zu denken. Viele Länder haben ihre Grenzen für Touristinnen und Touristen in Zeiten der Pandemie geschlossen. Und auch vielen anderen Reisezielen im Indischen Ozean erging es ähnlich. Doch langsam ist ein Licht am Ende des Tunnels zu erkennen. Nach und nach lockern verschiedene Traumdestinationen ihre Einreisebestimmungen und freuen sich darauf, Reisende wieder willkommen heissen zu dürfen.