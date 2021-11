Neustart : Ferien in Thailand ab heute wieder möglich

Obwohl gemäss einer Umfrage eine Mehrheit der Öffnung skeptisch gegenübersteht, dürfen seit 1. November wieder Touristinnen und Touristen nach Thailand einreisen. Ganz ohne Quarantäne.

1 / 3 Die ersten Touristinnen und Touristen sind schon gelandet: Thailand empfängt wieder ausländische Gäste, ohne dass diese vorher in Quarantäne müssen. (1. November 2021) REUTERS Bedingung ist unter anderem, dass die Touristen geimpft sein müssen und bei Abflug im Heimatland und Ankunft in Thailand einen Test machen lassen. REUTERS Derzeit gilt diese quarantänefreie Einreise für Touristen aus 63 Ländern. REUTERS

Darum gehts Unter gewissen Voraussetzungen können internationale Reisende aus 63 Ländern wieder ihre Ferien in Thailand buchen.

Man muss vollständig geimpft sein und sich vor Abflug und nach der Ankunft testen lassen.

Eine Quarantäne fällt damit weg.

Thailand wagt den touristischen Neustart und ist ab sofort wieder offen für vollständig geimpfte Touristinnen und Touristen aus 63 Ländern. Auf der Liste, die am Wochenende in letzter Minute noch einmal von ursprünglich 46 Staaten um 17 weitere aufgestockt wurde, stehen auch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Das beliebte Ferienland braucht dringend die Einnahmen aus der wichtigen Tourismusindustrie, die seit dem Beginn der Corona-Pandemie fast völlig am Boden lag. Feriengäste müssen zwar einige Regeln beachten, können aber wieder ohne vorherige Quarantäne durch das Land reisen.

Während Unternehmer und Beschäftigte der Branche sehnlich auf diesen Moment gewartet hätten, sähen grosse Teile der Bevölkerung die Öffnung mit gemischten Gefühlen, berichtete die Zeitung «Bangkok Post» am Montag. Bei einer Umfrage des Gesundheitsministeriums sagten rund 92 Prozent der Befragten in 17 Provinzen, sie befürchteten eine neue Corona-Welle durch die Öffnung.

Der Verlauf des jüngsten Ausbruchs in dem südostasiatischen Staat mit 70 Millionen Einwohnenden ist ungewöhnlich: Zwar sind die Zahlen seit August – als ein Höchstwert von mehr als 23’000 Neuinfektionen verbucht worden war – gesunken, jedoch stagnierten sie wochenlang zwischen 9000 und 12’000 neuen Fällen am Tag. Am Montag meldeten die Behörden 8165 Neuinfektionen und 55 Tote in Verbindung mit Covid-19.

Wer Thailand-Ferien plant, muss sich den Regeln zufolge vor der Abreise 21 Tage lang in einem oder mehreren der 63 Länder aufgehalten haben, die die Regierung als sicher einstuft. Zudem ist ein maximal 72 Stunden vor dem Flug erfolgter PCR-Test erforderlich sowie einer nach der Ankunft in Thailand. Anschliessend müssen die Gäste in einem sogenannten SHA+-Hotel auf das Testergebnis warten. Fällt es negativ aus, können sie sich laut der Abteilung für Konsularangelegenheiten ab dem zweiten Tag frei in Thailand bewegen.

Kinder bis einschliesslich elf Jahre brauchen keine Impfung, wenn ihre Eltern geimpft sind. Für Jugendliche ab zwölf Jahren ist ein Impfnachweis erforderlich. Es gelten weitere Regeln. Deshalb wird empfohlen, sich bei den Behörden genau zu informieren. Ungeimpfte müssen weiterhin zehn Tage in Hotelquarantäne.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Mühe mit der Coronazeit? Hier findest du Hilfe: BAG-Infoline Coronavirus, Tel. 058 463 00 00 BAG-Infoline Covid-19-Impfung, Tel. 058 377 88 92 Dureschnufe.ch, Plattform für psychische Gesundheit rund um Corona Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Branchenhilfe.ch, Ratgeber für betroffene Wirtschaftszweige Pro Juventute, Beratung für Kinder und Jugendliche, Tel. 147 Dargebotene Hand, Sorgen-Hotline, Tel. 143

