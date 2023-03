Firmen suchen Fachkräfte«Ferien kann mir das Steueramt nicht wegnehmen»

1 / 4 Die Auto Lanter AG sucht nach neuen Mitarbeitern. Auto Lanter AG, Herisau Dabei bietet der Inhaber Philipp Lanter den Mitarbeitenden einen 14. Monatslohn oder vier Wochen mehr Ferien. «Mit unserem Angebot hoffe ich, dass wir gute und kompetente Leute anlocken können.» Auto Lanter AG, Herisau Auf die aktuell ausgeschriebene Stelle hätten sich bereits einige Personen beworben. «Natürlich riskieren wir, dass sich ein paar nur wegen des Geldes bewerben. Das müssen wir während des Bewerbungsprozesses genau beobachten.» Getty Images

Darum gehts

Mehr Geld oder zusätzliche Ferien – mit diesem Angebot will eine Autogarage in Herisau AR ihre offenen Stellen besetzen. «Wir spüren den Fachkräftemangel. Darauf muss ich reagieren», erklärt Inhaber Philipp Lanter gegenüber 20 Minuten. Seinen 15 Mitarbeitenden biete er den Bonuslohn bereits seit letztem Jahr an. «Sie dürfen selbst entscheiden, ob sie den 14. Monatslohn oder mehr Ferien wollen. Sie können aber auch zum Beispiel zwei Wochen mehr Ferien und einen halben Lohn mehr verlangen.»

«Das nenne ich Wertschätzung»

In der 20-Minuten-Community gehen die Meinungen zu der Strategie von Lanter auseinander.

«Super Sache!» und «Das nenne ich Wertschätzung», kommentieren User SamanthaReeve und butterblüemli. Auch Leser DerEfan ist von dem Angebot begeistert. «Eine sehr gute Idee! Hoffentlich breitet sich das im Handwerk auch auf andere Bereiche aus.» User Thomas34 findet: «Solche Aktionen sind toll und bringen eine positive Bewegung in die Anstellungsbedingungen.»

In den Kommentarspalten tauschen sich Leserinnen und Leser darüber aus, was sie machen würden, wenn sie vor der Wahl mehr Ferien oder mehr Geld ständen. Ein Grossteil gibt an, mehr Ferien zu wählen. «Die kann mir das Steueramt nicht wegnehmen», so Repter. Andere Leser wünschen sich dagegen eine Mischung von mehr Ferien und mehr Geld – oder gleich beides. «Geht das? Wäre furchtbar nett, Chef!», schreibt Gambetta.

«Entweder will der Mitarbeiter zu mir kommen oder er soll es bleiben lassen»

Zahlreiche Community-Mitglieder erachten den Deal dagegen als keine gute Idee: «So weit sind wir also schon gekommen. Wir ‹kaufen› die Mitarbeiter. Das würde ich nie im Leben machen! Entweder will der Mitarbeiter zu mir kommen oder er soll es bleiben lassen», so User bubu68. Auch User edely steht dem Angebot kritisch gegenüber: «Vier Wochen zusätzliche Ferien! Dann fehlen doch diese gesuchten Fachkräfte gleich wieder für einen Monat!?»