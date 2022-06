Zinswende: Ferien, Mieten, Einkaufstourismus – diese Folgen hat die Zinserhöhung

Thomas Jordan, der Präsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB), hat die Erhöhung des Leitzinses am 16. Juni in Bern angekündigt. Die SNB will damit die Inflation bekämpfen.

Was bedeutet das für die Menschen in der Schweiz? 20 Minuten beantwortet die wichtigsten Fragen zur Zinswende.

Sie will so verhindern, dass sich Waren und Dienstleistungen in der Schweiz noch stärker verteuern. «Je schneller es mit den Leitzinsen (siehe Box) nach oben geht, desto besser sind Inflationsgefahren unter Kontrolle zu bringen», kommentiert Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank in Liechtenstein.