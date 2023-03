Inflation : Ferien werden teurer

Die gefühlte Inflation steigt in der Schweiz weiterhin massiv an.

Laut Comparis-Konsumentenpreisindex, der in Zusammenarbeit mit der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) erstellt wird, ist die gefühlte Inflation in der Schweiz erneut massiv gestiegen – die Preise legten gegenüber dem Vormonat rund 3.9 Prozent zu. Dieser Anstieg ist höher als der Jahresdurchschnitt des letzten Jahres.

Massiv teurer wurden Ferien, schreibt Comparis in einer Medienmitteilung. So sind die Kosten für Übernachtungen sowie Flug- und Pauschalreisen im Vergleich zum Vorjahr um bis zu 46 Prozent gestiegen. «Die höhere Nachfrage sowie anhaltende Effekte wie hohe Energiepreise sorgen für diesen Preisschub», sagt Comparis-Finanzexperte Michael Kuhn.

Die Kosten für den Luftverkehr sind im Februar im Vergleich zum Vormonat um 28.8 Prozent gestiegen. Im Vorjahresmonatsvergleich sogar um 45.8 Prozent. In der Parahotellerie betrug die Inflation 20.5 Prozent und seit Februar 2022 6.2 Prozent. Pauschalreisen verteuerten sich in der Zwölfmonats-Betrachtung um 16.1 Prozent und die Hotellerie legte um 6.1 Prozent zu.

Auch Strompreise steigen weiter

Das Leben hat sich im Vergleich zum Vorjahr am stärksten für die höchste Einkommensklasse verteuert – am schwächsten von der Teuerung betroffen war die mittlere bis hohe Einkommensklasse. Unterteilt nach Sprachregionen ergibt sich folgendes Bild: Die deutsche und die rätoromanische Schweiz sowie die französische Schweiz verzeichneten mit plus 3.9 Prozent die höchste Teuerung im Vergleich zum Vorjahr.