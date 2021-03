Foto-Challenge : Ferienfeeling auf dem Balkon? Wir wollen deinen Sonnen-Lunch sehen!

Diese Woche kommt der Frühling so richtig in Fahrt. Schönes Wetter ist angesagt, was viele zum Frühstück oder Lunch auf den Balkon oder in die Natur treibt. Hast du auch schon das erste Mal draussen gegessen? Dann zeig uns, wie du das sonnige Wetter genutzt hast.