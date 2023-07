Davos: Feriengast wegen Unwetter mittelschwer verletzt

Einknickende Bäume : Feriengast mittelschwer verletzt – so heftig stürmte es in der Ostschweiz

Ein Unwetter zog über die Ostschweiz. Während an manchen Orten Hagel vom Himmel fiel, waren es an anderen Stellen Bäume. Dabei wurde ein 70-jähriger Feriengast in Davos GR verletzt.