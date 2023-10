12 unentdeckte Destinationen für deine Ferien 2024

Hast du schon mal von der Insel Poel, dem Valle del Huasco oder Gers gehört? Wenn nicht, dann ist das kaum verwunderlich. Diese noch eher unbekannten Destinationen haben es in die Kategorie «Noch unentdeckt» des soeben erschienenen Reiseführer «Wohin geht die Reise?» von Marco Polo für das Jahr 2024 geschafft.

… habe ich bereits geplant! … plane ich bald – ich habe viele Ideen. … stehen noch in den Sternen. Ich habe noch nicht mal alle meine Ferien für dieses Jahr geplant…

Spitzingsee, Deutschland

Rund 70 Kilometer von München entfernt liegt der idyllische Spitzingsee. Im Gegensatz zum schicken Tegernsee, dem bekannten Schliersee und dem grösseren Chiemsee ist er der kleine Unbekannte unter den Seen der Region. Hier stehen ungestörte Wanderungen, Velo- und Bootstouren sowie Skifahren auf dem Programm.

Biel, Schweiz

Warum nicht mal einen City-Trip nach Biel? In der schmucken Altstadt von Biel locken farbige Hausfassaden, malerische Brunnen, Strassencafés und Galerien. Die ausgeschenkten Weissweine kommen direkt vom sonnigen Nordufer des Bielersees und die Natur liegt der bilingualen Stadt quasi zu Füssen.

Darmstadt, Deutschland

Insel Poel, Deutschland

Die 35 Quadratkilometer kleine Ostseeinsel Poel ist für viele noch ein weisser Fleck auf der Landkarte. Perfekt für alle, die auf der Suche nach einer Prise ursprünglichem Insel-Charme in einer der kleinen Gästepensionen sind– abseits des Trubels von Usedom und Rügen.

Isles of Scilly, Grossbritannien

50 Kilometer von der englischen Südwestküste entfernt und mitten im Golfstrom liegt die Inslegruppe Isles of Scilly – mit 140 rauen Inseln, von denen nur fünf bewohnt sind. Weisse Sandstrände, englische Pubs und ein gemächliches Tempo sorgen für Ferienstimmung der anderen Art.

Gers, Frankreich

Landschaften voller Weinberge und Sonnenblumenfeldern, Mittelalterstädtchen sowie imposante Schlösser säumen die dünn besiedelte Gegend westlich von Toulouse. Dabei handelt es sich um die «Toskana Frankreichs»: das Département Germs in der Region Okzitanien. Perfekt für alle, die Genuss pur suchen.

Basilikata, Italien

Die süditalienische Region Basilikata ist nicht nur Heimat der drittältesten Stadt der Welt, sondern lockt auch mit Naturparks, Bergen, sanften Hügeln, blauen Seen und zwei Meeren. Wenn du gerne aktiv unterwegs bist, kommst du hier voll auf deine Kosten – und kannst dich anschliessend an der regionalen Küche stärken.

Suriname, Südamerika

Das kleinste Land Südamerikas ist genau richtig, für alle, die das Abenteuer suchen. Hier steckt der Tourismus noch in den Anfängen. Baden kannst du an der 400 Kilometer langen Küste zwar nicht – dafür in den Flüssen. Die Highlights sind der unberührte Regenwald sowie die vielfältige Tierwelt.