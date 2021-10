Google Maps Live View - Ferienstress? Mit dieser Funktion findest du von nun an schneller ans Gate

Flugreisen sind oft mit vielen Stressfaktoren verbunden – das Packen in letzter Minute, der Stau auf dem Weg zum Flughafen und das Bereithalten aller wichtigen Dokumente kann ganz schön nervenaufreibend sein. Umso mühsamer ist es, wenn man endlich am Flughafen angekommen ist, bereits etwas zu spät unterwegs ist und dann erst das lange Suchen nach dem richtigen Check-in-Schalter, dem Gate oder dem Imbiss-Laden anfängt. Denn Flughäfen sind oft sehr weitläufig und wer sich dort nicht bereits auskennt, kann viel Zeit mit Herumirren verlieren.

Richtungsangaben direkt anzeigen

Um dies möglich zu machen, nutzt Google Maps Augmented Reality, also eine erweiterte Realität. Wenn man beispielsweise in der grossen Eingangshalle des Flughafens steht und nicht weiss, wie man zum Check-in-2 kommt, gibt man diese Information einfach bei Google Maps ein. Daraufhin klickt man den kleinen «Live-View»-Knopf und hält die Handy-Kamera vor sich. Es dauert nur ein paar Sekunden, bis sich das Handy so im Innern des Gebäudes orientiert hat und dann virtuelle Pfeile in die reale Umgebung hinein projiziert. So kann ganz leicht erkannt werden, ob man eine Rolltreppe in ein anderes Stockwerk nehmen, links abbiegen oder geradeaus durch die Schiebetür hindurch muss.