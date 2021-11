«Es wird ein Nomaden-Baby» – Fernanda Brandao will ihr Kind in der Wildnis gebären

«Unser Kind wird ein Nomaden-Baby»

Der Grund: Genau ein Jahr nach ihrem Kennenlernen wurde die Halb-Brasilianerin in Lappland schwanger. Auf Wunsch der werdenden Mama soll ihr Baby deshalb in einer Holzhütte in der lappländischen Wildnis zur Welt kommen. «Unser Kind wird ein Nomaden-Baby», so Brandao. Sesshaft werden wollen die Turteltauben nämlich noch nicht.