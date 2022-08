Kaum ist der Nachwuchs auf der Welt, geht es auch schon auf Abenteuerreise. Die ehemalige «Hot Banditoz»-Sängerin übernachtet mit ihrem kleinen Töchterchen Aurora in einem Tipi.

Im Tipi : Fernanda Brandao zeltet mit ihrem 4 Monate alten Baby in Lappland

Darum gehts Nur vier Monate nach der Geburt geht die ehemalige «Hot Banditoz»-Sängerin Fernanda Brandao (39) mit ihrer Tochter zelten.

In der Natur in Lappland übernachtete die Familie in einem Tipi.

Die kleine Aurora kam im April per Notkaiserschnitt zur Welt.

Erst im April wurde Fernanda Brandao zum ersten Mal Mutter. Nur vier Monate danach geht die Tänzerin mit brasilianischen Wurzeln zusammen mit ihrer Tochter Aurora und ihrem Verlobten Roman Weber (36) bereits in Lappland zelten.

In ihrem jüngsten Post auf Instagram zeigt sich die 39-Jährige vor einem gelben Tipi-Zelt. Dabei hebt sie ihre Kleine in die Luft. «Heimat ist, wo dein Herz ist», kommentiert die Sängerin zu dem Schnappschuss. Seit über einem Jahr lebt sie mit dem Aktivisten und Stiefsohn des verstorbenen Menschenrechtlers Rüdiger Nehberg in der nördlichen Region von Finnland.

Mutter und Kind waren in Lebensgefahr

Erst kürzlich plauderte Fernanda über ihre schwierige Schwangerschaft im Interview mit RTL. Eigentlich hätte Aurora per Hausgeburt in einer Holzhütte in der Wildnis Lapplands zur Welt kommen sollen, doch im neunten Monat traten Probleme auf. Die Sängerin musste ins Spital.

«Ich habe beim Anblick der Ärzte gesehen, dass es ernst war», verriet sie damals. Sie habe eine Präeklampsie, also eine Schwangerschaftsvergiftung, erlitten, Mutter und Kind befanden sich in Lebensgefahr, wie sie weiter erklärt. Ihre Tochter musste daraufhin per Kaiserschnitt entbunden werden. «Wäre ich ohne Ärzte und zu weit vom Krankenhaus gewesen, wüsste ich nicht, ob ich jetzt hier sitzen würde, oder meine Tochter – das macht einen sehr demütig».

