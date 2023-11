Fernando Alonso platzt nach Red-Bull-Gerüchten der Kragen

Alonso mit dem schönen Überholmanöver in Baku gegen Sainz.

Sergio Pérez kann bei Red Bull in diesem Jahr nicht überzeugen.

In einem Tweet schrieb der spanische Journalist Pedro Fabrega, dass er ein Gerücht im Fahrerlager gehört habe, das er selbst nicht glauben wolle. Kein Name. Dafür befeuert die Nationalität des Medienschaffenden die Fantasie: Er ist Spanier. Wie Fernando Alonso, der zweimalige Formel-1-Weltmeister (2005 und 2006). Nach einem berauschenden Saisonbeginn müht er sich derzeit im Aston Martin aber nur noch ab und dürfte mit 42 Jahren auch nicht mehr allzu viele Saisons in der Motorsport-Königsklasse vor sich haben.