Bayern: Ferrari-Fahrer donnert mit 300 km/h in Leitplanke – leicht verletzt

In der Bildstrecke ein paar Impressionen des zerstörten Ferraris.

Ein Überholmanöver auf der deutschen A9 zwischen Hilpoltstein und Greding geht komplett in die Hosen. Am frühen Donnerstagnachmittag verliert ein 59-Jähriger die Kontrolle über seinen Ferrari SF90 Stradale und crasht mit 300 km/h in die Leitplanke. Wie durch ein Wunder wird der Mann nur leicht verletzt, wie «Focus» berichtet.