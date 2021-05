Monza SP2 : Ferrari für 1,8 Millionen – Cristiano Ronaldo gönnt sich neues Auto

Autosammler und Fussball-Superstar Cristiano Ronaldo hat wieder zugeschlagen. Dieses Mal hat er sich einen personalisierten Ferrari Monza SP2 gekauft.

Es ist bei weitem nicht der teuerste Sportwagen in seiner Garage.

Cristiano Ronaldo ist der erste Fussball-Milliardär der Welt. Bei Juventus verdient der Superstar kolportierte 31 Millionen Euro pro Jahr – dazu kommen lukrative Werbe- und Sponsoren-Deals. Der Portugiese kann es sich also leisten, einem teuren Hobby nachzugehen: nämlich Sportwagen zu kaufen. Der Fuhrpark des Kickers erhält demnächst Zuwachs. CR7 hat sich einen 810 PS starken Ferrari Monza SP2 für fast 1,8 Millionen Franken zugelegt und lässt ihn in der Fabrik in Maranello personalisieren. Sprich: mit einigen Extras veredeln.