Ferrari-Highlights: Finali Mondiali 2023 in Mugello

Am Wochenende feierten Tausende Ferrari-Enthusiasten in Mugello den Saisonabschluss, die Finali Mondiali. Auch neue Ferrari-Modelle wurden präsentiert.

In Italien ist Ferrari eine Religion. Keine Marke zieht die Tifosi so in den Bann wie «die Roten» aus Maranello. Und das sowohl mit ihren Strassensportwagen als auch im Motorsport. Weltweit fahren Ferraristi in verschiedenen Markenpokalen gegeneinander. Am Ende der Saison kommen alle zu den Finali Mondiali zusammen. Letztes Wochenende war es wieder so weit. Auch aus der Schweiz waren zahlreiche Teams, Fahrer und Fans dabei.

Über 100 Ferraris waren an den Finali Mondiali 2023. Michael Lusk

Ferrari 296 Challenge: Ab der Saison 2024 das neue Rennmodell

Seit 32 Jahren gibt es mittlerweile die Ferrari Challenge. In dieser Zeit basierte das Rennauto dafür auf einem aktuellen Strassenmodell, aktuell auf dem Ferrari 488. Jetzt wurde das Tuch vom 2024er-Auto gezogen und der neue Ferrari 296 Challenge präsentiert. Wenig überraschend basiert es auf dem Ferrari 296 GTB.

Allerdings entschied sich Ferrari im Gegensatz zur Strassenversion, im Ferrari 296 Challenge auf Hybridantrieb zu verzichten. So kommt ein reiner 2,9-Liter-V6 zum Einsatz, der 700 PS leistet. Die Vorteile bringt Raffaele De Simone, Cheftestfahrer bei Ferrari, auf den Punkt: weniger Gewicht, mehr Balance und einfachere Bedienung. «Wir sind in Mugello zwei Sekunden schneller als bisher», so sein eindrückliches Fazit.

Ferrari 499P Modificata: Das Ferrari XX Programm geht in die nächste Runde

Während der Ferrari 296 Challenge so früher oder später zu erwarten war, überraschte Ferrari mit der Ankündigung, das XX Programm fortzusetzen und in Form des neuen «Sport Prototipi Clienti Programms» sogar noch exklusiver weiterzuführen, viele. Auf Basis des diesjährigen Le-Mans-Siegerautos Ferrari 499P stellten die Italiener den 499P Modificata vor. Weil dieser aber nicht im aktiven Motorsport, sondern «nur» von Kunden an den eigenen Veranstaltungen zum Einsatz kommen soll, war Ferrari an keine regeltechnischen Einschränkungen gebunden und hatte bei der Entwicklung freie Hand.

Der Ferrari 499P Modificata feierte in Mugello seine Premiere. Ferrari

So steht den wenigen glücklichen Besitzern, die einen der streng limitierten Renner erhalten, ein insgesamt 870 PS starkes Geschoss zur Verfügung, das selbst laut Raffaele De Simone alles in den Schatten stellt, was er bisher gefahren ist. «Das Highlight ist dabei ein sogenannter Push-to-Pass-Knopf, der ähnlich wie ein DRS-Button in der Formel 1 für sieben Sekunden die volle Leistung freigibt. Dennoch ist das Auto auch für Gentleman Driver jederzeit absolut beherrschbar.» Schwieriger ist es allerdings, überhaupt einen zu bekommen. Das liegt nicht nur am Preis von 5,1 Millionen Euro ohne Steuern, sondern auch daran, dass traditionell die exklusivsten Modelle bei vermögenden Ferrari-Kunden besonders gefragt sind.

Eine Party für alle: Parade als krönender Abschluss

Aber auch für die Fans und die Besitzer von vielen Strassen-Ferraris, die extra nach Mugello gekommen sind, boten die Finali Mondiali einiges. Sie konnten nicht nur den aktuellen 488 Challenge im Saisonfinale sehen, sondern auch frühere Formel-1-Rennwagen und die legendären Ferrari 599XX (auf Basis des Ferrari 599 GTB), den Ferrari FXX (auf Basis des Enzo) und den Ferrari FXX K (auf Basis des La Ferrari) live in Action erleben.

Die Tifosi bekamen sogar eine erste Showrunde mit beiden neuen Modellen geboten. Michael Lusk Im Anschluss fuhren alle aus der Box, um sich in Reih und Glied aufzustellen.

Michael Lusk Ein Wochenende lang wurde spannende Rennaction geboten. Michael Lusk

In der traditionellen Abschlussparade am Sonntag durften die zahlreichen Besitzer – viele davon auch aus der Schweiz – in der grossen Parade sogar selbst unter den Augen vieler Fans eine schnelle Runde über die Rennstrecke drehen. Und so werden alle – egal, ob Besitzer oder Zuschauer, ob Profi oder Gentleman Driver – auch 2024 wieder dabei sein, wenn das nächste Fest in Rot in Mugello steigt.