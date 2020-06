Formel-1-Saisonstart

«Ferrari hinkt nur hinterher»

Die neue Formel-1-Saison steht an, doch für Ferrari-Fans ist dies nur bedingt ein Grund zur Freude. SRF-Experte Marc Surer glaubt nicht an den Titel für die Scuderia.

imago images/Action Plus

In knapp drei Wochen geht es auch in der Formel 1 wieder los. Im österreichischen Spielberg finden die ersten beiden Rennen statt. Doch für Ferrari soll der Kampf um den Titel bereits jetzt vorbei sein. Zumindest wenn es nach Helmut Marko geht. «Ferrari ist unserer Meinung nach nicht auf dem Leistungsstand, um ganz vorne mitzufahren», sagt der Red-Bull-Funktionär gegenüber «Sport1» . Er rechnet im Titelrennen mit einem «Zweikampf zwischen uns und Mercedes».

So sieht es auch der SRF-Experte und ehemalige Pilot Marc Surer. «Bei den Tests in Barcelona war klar zu sehen, dass Mercedes und Red Bull das Tempo bestimmen», sagt er zu «Sport1». Ferrari hinke nur hinterher. Die Testfahrten fanden Mitte Februar statt. An den Kräfteverhältnissen habe sich seither nichts Wesentliches geändert, sagt Surer.