Würenlos: Ferrari-Lenker fährt der Polizei davon – beim zweiten Mal wird er geschnappt

Mit einem Lasermessgerät führte die Kantonspolizei Aargau am Mittwochnachmittag, 2. August 2023, auf der Furttalstrasse bei Würenlos eine Geschwindigkeitskontrolle durch. Auf dieser Ausserortsstrecke sind 80 km/h erlaubt. Gegen 13 Uhr erfasste der Polizist am Messgerät einen Ferrari, der mit 127 km/h von Otelfingen her in Richtung Autobahnanschluss fuhr. Weil es nicht gelang, den Wagen sofort zu stoppen, blieb er einstweilen verschwunden.