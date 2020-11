Ferrari SF90 – König der Lüfte mit 1000 PS

Solange das Auto geschlossen ist, unterscheidet es sich kaum vom Coupé. Doch es braucht nur einen Knopfdruck und 14 Sekunden, dann faltet sich das Hardtop hinter die Passagiere und lässt den Elementen freies Spiel. Zwar schrumpft dabei der Kofferraum auf mickrige 74 Liter, doch was man an Kle ider n dabei hat, sollte man dann ohnehin besser am Leib tragen. Und dass der Spider 100 Kilo mehr wiegt, ist bei seinem Antrieb kein Problem : Mit einem Leistungsgewicht von 1,67 Kilo pro PS zählt er noch immer zu den Top-Athleten.