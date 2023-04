Erotik: Puff-Papa Ingo Heidbrink macht jetzt auch Youtube

«Das Imperium» – acht Bordelle und jede Menge «Girls»

Glaubt man den Aussagen der Sex-Arbeiterinnen, die in «Ingos Rotlichtkanal» ja auch zu Wort kommen, scheint der Job tatsächlich lukrativ zu sein: Zwischen 20- und 40’000 Franken sind da drin, schreibt der «Tages-Anzeiger» . Die Motivation ist aber nicht nur finanzieller Natur, sondern auch intrinsisch: «Es gefällt mir sehr, ich kann nichts anderes», sagt eine der Frauen, die sich nur verpixelt zeigen will. Und wieder inszeniert sich Heidbrink betont jovial, wenn er sagt, dass ihm das Wohlergehen seiner Angestellten am wichtigsten ist.

Carina und Nadia mögen die «McFi**»-Partys

Im Laufe des Videos kommt Club-Manager Torsten auf die so genannten «McFi**»-Partys zu sprechen: Gemeint sind so genannte Gang-Bang-Veranstaltungen, bei denen mehrere Freier gleichzeitig zwischen vier Damen wählen können. «How did you like the McFi**-Parties?» («Wie gefallen euch die McFi**-Partys?») fragt er die beiden Sex-Arbeiterinnen Nadia und Carina. Etwas verschämt kichern die beiden, bevor Nadia antwortet: «Ich hatte viel Spass und würde es gern wieder tun.» Carina zögert dagegen einen Moment, bevor sie sagt: «Ich glaube, für Männer ist es das Beste, was sie haben können.»