Dutzende Kinder erkrankt : Ferrero ruft Kinder-Schoggi wegen Salmonellen zurück

In Grossbritannien sind über 60 Menschen an einer Salmonellen-Infektion erkrankt. Grund sind Kinder-Produkte von Ferrero. In diversen Ländern ruft das Unternehmen nun die Schokolade zurück.



1 / 4 Der Schokoladen-Hersteller Ferrero ruft in diversen Ländern Kinder-Produkte zurück. IMAGO/Belga Grund ist ein Salmonellen-Verdacht. IMAGO/Belga In Grossbritannien sind über 60 Menschen, vor allem Kinder, an einer Salmonellen-Infektion erkrankt. Ferrero

Darum gehts Ferrero ruft kurz vor Ostern in diversen europäischen Ländern Kinder-Produkte zurück.

Grund ist ein Salmonellen-Verdacht.

Über 60 Menschen sind in Grossbritannien erkrankt.

Die betroffene Schoggi kommt aus einer Fabrik in Belgien.

Knapp zwei Wochen vor Ostern ruft Ferrero in Deutschland einige Chargen verschiedener Kinder-Produkte zurück. Hintergrund ist eine mögliche Verbindung zu einem Salmonellen-Ausbruch. Etwa 63 Menschen in Grossbritannien, vor allem kleine Kinder, waren an einer Salmonellen-Infektion erkrankt, wie die Nachrichtenagentur PA zuvor meldete.

Auch in Deutschland, Frankreich, Schweden und anderen europäischen Ländern soll es demnach einige Infektionen gegeben haben. In Frankreich gab es den Gesundheitsbehörden in Paris zufolge ebenfalls einen Rückruf.

Der Schweiz sind bis jetzt keine Verdachtsfälle bekannt. Daher kam es hierzulande bisher nicht zu einem Rückruf.

Rückruf als Vorsichtsmassnahme



Wie Ferrero am Dienstag mitteilte, hat man sich freiwillig als Vorsichtsmassnahme zu dem Rückruf in Deutschland entschlossen. Das Unternehmen arbeite eng mit der zuständigen Lebensmittelbehörde in Deutschland zusammen, um einen möglichen Zusammenhang mit einer Reihe von gemeldeten Salmonellenfällen aufzudecken.

«Obwohl keines unserer auf den Markt gebrachten Kinder-Produkte positiv auf Salmonellen getestet wurde und wir keine Verbraucherbeschwerden erhalten haben, nehmen wir die Angelegenheit sehr ernst», so das Unternehmen.

Diverse Artikel betroffen



Von dem Rückruf in Deutschland sind Chargen von Kinder-Überraschungseiern (Dreierpack) mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen April und Juni 2022 betroffen, ebenso Kinder-Schoko-Bons und Kinder-Schoko-Bons White mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen Mai und September 2022.





Zurückgerufen werden den Angaben zufolge ausserdem die Produkte Kinder-Überraschung Maxi (100 Gramm), Kinder-Mini-Eggs (100 Gramm) sowie Kinder-Mix-Packungen, die einen der oben genannten Artikel enthalten, mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen August und September 2022. Alle Artikel wurden laut Ferrero in derselben Fabrik hergestellt.

21 Salmonellen-Fälle in Frankreich



Wie die französischen Gesundheitsbehörden am Dienstag in Paris mitteilten, gab es in dem Land 21 Infektionsfälle. Es handele sich genetisch um dieselben Salmonellen, die für einen Ausbruch von Erkrankungen in Grossbritannien und Irland verantwortlich gewesen seien.

Hergestellt werden die betroffenen Kinder-Schoko-Produkte alle demnach in einer Fabrik im belgischen Arlon. Nach französischen Angaben laufen diesbezüglich Untersuchungen der belgischen Lebensmittelbehörden.

In Belgien selbst gab es nach Angaben der dortigen Behörden bislang keine Infektionsfälle. Einige Verdachtsfälle würden aber noch untersucht. Zudem würden die Behörden zusätzliche und zielgerichtete Kontrollen des Unternehmens Ferrero in Belgien vornehmen.