Die Folgen des YB-Aus : Fertig Europa League – jetzt geht es gegen Teams aus Gibraltar und Malta

YB scheitert im Achtelfinal der Europa League. Das und die Siege von tschechischen und kroatischen Teams haben Auswirkungen auf die kommenden Europacup-Teilnahmen.

Die Young Boys werden in näherer Zukunft nicht mehr in der Europa League gezogen.

Tschechien und Kroatien ziehen in der Fünfjahreswertung an der Schweiz vorbei.

Mit YB verabschiedet sich der letzte Schweizer Club von der europäischen Bühne. Gegen das übermächtige Ajax Amsterdam setzt es für die Berner zwei Pleiten ab. Das hat für die kommende Saison Konsequenzen. Den die Siege von Slavia Prag (gegen die Rangers) und Dinamo Zagreb (gegen Tottenham) sorgen dafür, dass Tschechien und Kroatien in der Fünfjahreswertung an der Schweiz vorbeiziehen.

Neres bringt Ajax in Bern 1:0 in Führung.

Dort liegen wir inzwischen nur noch auf dem 19. Platz. Die Folgen wird der neue Schweizer Meister, aller Voraussicht nach also YB selbst, in der kommenden Saison zu spüren bekommen. In der Quali zur Champions League müssen die Berner bereits in der ersten Runde ans Werk – gegen Teams aus Gibraltar oder Malta. So müssen neu gar vier Runden überstanden werden, um den Sprung in die Gruppenphase der Königsklasse zu schaffen.