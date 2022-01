Aufs Wochenende – Fertig Kaiserwetter – bald fällt wieder Schnee

In den letzten Tagen gab es viel blauen Himmel.

Diese bringt wieder Niederschlag in die Schweiz.

Der Januar hat uns mit milden Temperaturen und zahlreichen Sonnenstunden verwöhnt. Diese Woche beschert uns das Hoch Erich trockenes und mildes Wetter. So liegt am Donnerstag die Nullgradgrenze auf rund 2000 Metern. Einzig der Nebel verhängt die strahlende Sonne ein wenig. Anders wird es im Februar zu- und hergehen. Aus dem Norden zieht eine Störung der Schönwetterlage herbei, warnt MeteoNews.

Schon Freitag kommt in den Bergen der Schnee zurück, fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee sind zu erwarten. Bis ins Flachland wird er noch nicht vordringen. Stattdessen ist dort mit Regen oder Schneeregen zu rechnen. Pünktlich zum ersten Februar wird wohl auch in den Städten wieder Schnee liegen. «Wir erwarten am Montag ein kleines Winter-Intermezzo», sagt Mladen Marijanovic von MeteoNews.