Fertig lustig – Segway rollt aus

Knapp zwei Jahrzehnte belächelt und bestaunt: Der Mikromobilitäts-Pionier Segway ist alt geworden. Nun wird er eingestellt.

Seit dem Debüt des Segway PT im Jahr 2001 wurden weltweit rund 140 ’ 000 Einheiten verkauft. Geplant war aber allein ein Jahresabsatz in sechsstelliger Höhe. Die geringe Nachfrage dürfte auch am hohen Preis liegen, der zum Start bei rund 5000 US-Dollar lag und auch anschlie ss end kaum sank. In der Schweiz kostet ein neuer Segway i20 noch immer rund 9500 Franken. Als Kunden kamen daher fast nur Unternehmen und Behörden in f rage, eingesetzt wurde der E-Scooter etwa für Touristentouren oder als Dienstfahrzeug bei Polizei und Sicherheitsdiensten. Dazu kommt eine gewachsene Konkurrenz an anderen Elektro-Kleinstfahrzeugen, die häufig billiger, praktischer und einfacher zu fahren sind.