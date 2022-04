20 Grad und mehr – Fertig mit Schnee und Kälte – jetzt kommen T-Shirt-Wetter und Saharastaub

Getrübt werden könnte der Sonnenschein jedoch erneut vom Saharastaub, wie hier am 15. März in Zürich.

Und auch am Mittwoch halten sich die Temperaturen in diesem Bereich.

Am Dienstag wird die 20-Grad-Marke in weiten Teilen des Landes geknackt.

Wer am Montag früh aufgestanden ist, hat einen frostigen Morgen erlebt. In der Nacht war es, abgesehen von Schleierwolken, klar, die Temperaturen sanken deshalb im Flachland und in den tieferen Alpentälern in den Bereich des Gefrierpunkts, örtlich auch bis minus drei Grad. Verbreitet gab es am Morgen dann auch Bodenfrost. Bodennahe blühende Kulturen, wie Erdbeeren, mussten unbedingt geschützt werden, für blühende Obstbaumkulturen sollten die Temperaturen noch knapp ohne grössere Schäden ertragbar gewesen sein, wie Meteonews mitteilt.