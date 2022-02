Ukraine-Russland-Konflikt - «Fertig Party in Saint Tropez» – der ironische Tweet der EU zu den Sanktionen

Darin kommentierte Borrell in ironischem Ton, was die Folgen der Sanktionen für wohlhabende Russen bedeuten.

Der EU-Beauftragte für Aussen- und Sicherheitspolitik, der Spanier Josep Borrell, veröffentlichte am Dienstagabend vier Tweets, in denen er die von den Aussenministern der 27 EU-Länder beschlossenen Sanktionen vorstellte. Die ersten drei Nachrichten waren eine Auflistung der beschlossenen Massnahmen, die Borrell in einem trockenen diplomatischen Ton mitteilte.

Der letzte Tweet hatte jedoch eine ganz andere, sehr ironische Note: «Nie wieder Shopping in Mailand, Partys in Saint Tropez, Diamanten in Antwerpen. Dies ist der erste Schritt. Wir sind uns einig», schrieb Borrell. Offenbar realisierte der Hohe Vertreter der Union sofort, dass der ungewöhnliche Tonfall in seinem Tweet für die Art der Kommunikation eines Hohen Vertreters unpassend sein könnte. Er löschte den Eintrag sofort – doch es war schon zu spät.