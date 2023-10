So wirken sich verarbeitete Lebensmittel auf deine Psyche aus

Guetzli, Chips, Softdrinks und Tiefkühl-Pizza – für viele Menschen gehören solche Produkte einfach dazu. Gelegentlicher Konsum ist nicht so tragisch, aber man sollte es nicht übertreiben.

Dass solche Produkte auf Dauer alles andere als gesund sind, weiss man eigentlich schon lange. Convenience-Nahrungsmittel beinhalten oft kaum noch Nährstoffe – dafür viel Zucker, Salz, Geschmacksverstärker und weitere künstliche Inhaltsstoffe. Die Produkte halten nicht satt, versorgen dich nicht mit wichtigen Vitaminen, Ballaststoffen und Proteinen und können zudem zu Übergewicht beitragen. Sie sind also wahrlich kein Wohlfühl-Food – ganz im Gegenteil, der Verzehr solcher Produkte kann dir sogar ernsthaft auf die Laune schlagen.

Depressionen wegen Süssstoff

Denn neue Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass die Effekte weitreichend sein können. Eine Studie des Massachusetts General Hospital und der Harvard Medical School hat herausgefunden, dass künstliche Süssstoffe mit der Entwicklung von Depressionen sowie depressivem Verhalten bei Frauen in Zusammenhang stehen können. Für die Studie wurden mehr als 31’000 Frauen während 14 Jahren auf ihre Essgewohnheiten und ihre psychische Gesundheit untersucht. Alle Teilnehmerinnen waren zu Studienbeginn frei von Depressionen. Doch das änderte sich bis zum Ende der Untersuchung.

Ungesunde Gewohnheiten nehmen zu

Zunächst wurde klar, dass Teilnehmerinnen, die grosse Mengen hoch verarbeiteter Lebensmittel konsumierten, eher dazu neigten, ungesunde Gewohnheiten zu entwickeln – nicht nur auf die Ernährung bezogen: Viele Teilnehmerinnen hatten einen höheren BMI (Body-Mass-Index), trieben weniger Sport, rauchten häufiger und hatten ein grösseres Risiko, etwa an Diabetes und Bluthochdruck zu erkranken.

Bezüglich Depression halten die Forschenden fest, dass jene Frauen, die am meisten hoch verarbeitete Lebensmittel konsumierten, ein 50 Prozent höheres Risiko hatten, an einer Depression zu erkranken, als jene Probandinnen, die am wenigsten solcher Produkte assen.