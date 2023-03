Kalifornien : Festgefahren – Mann (81) überlebt sechs Tage nur mit Guezli und Schnee

Eigentlich hätte die Fahrt für Jerry Jouret nur drei Stunden dauern sollen. Doch auf dem Weg nach Nevada blieb er auf einer verwaisten kalifornischen Strasse in einer Schneewehe stecken – und musste fast eine Woche ausharren, bis seine Retter kamen.

1 / 4 Jourets Wagen blieb in einem Sturm im Schnee stecken. Inyo County Sheriff’s Office Mehrere Teams brachen nach vier Tagen auf, um den Vermissten zu suchen. Inyo County Sheriff’s Office In den kalifornischen Bergen waren gut 90 cm Schnee gefallen. Inyo County Sheriff’s Office

Darum gehts Ein 81 Jahre alter Kalifornier blieb mit seinem Auto sechs Tage lang im Schnee stecken.

Er ass ein paar Guezli, die er dabeihatte, und «trank» Schnee.

Als ein Suchhelikopter ihn fand, war Jerry Jouret noch immer in relativ guter Verfassung.

Am 24. Februar fuhr Jerry Jouret in seinem SUV aus seinem Ferienhaus im kalifornischen Big Pine los, um zu seiner Familie in Gardnerville in Nevada zurückzufahren. Die Strecke lässt sich in etwas mehr als drei Stunden bewältigen – doch es sollte für den früheren Nasa-Mitarbeiter der wohl längste Trip seines Lebens werden.

Denn nach rund 30 Minuten Fahrt im verschneiten kalifornischen Bergland erwischte er eine falsche Abzweigung und landete auf einer kaum befahrenen Strasse, die wegen der massiven Schneefälle – in der Region fielen 90 Zentimeter Schnee – kaum befahrbar war, wie CNN berichtet. Prompt blieb er mit seinem Wagen in einer Schneeverwehung stecken.

Jouret war für die herrschenden Minustemperaturen schlecht gerüstet. Er trug nur eine relativ dünne Windjacke und wickelte sich gegen die Kälte in ein Hotel-Frotteetuch und eine Quilt-Decke, die im Wagen lagen. Offenbar hatte er auch keinen Empfang auf seinem Handy und war nicht in der Lage, Hilfe anzufordern. Doch der pensionierte Mathematiker gab nicht auf. Er liess immer wieder den Motor laufen, um warm zu bleiben, und bekämpfte den aufkommenden Hunger mit einigen Biscotti, Gipfeli und Caramels, die er im Wagen hatte. Gegen den Durst ass er durch das geöffnete Seitenfenster Schnee.

Am dritten Tag versagte die Batterie des Wagens, als Jouret gerade das Fenster schloss. Für den Rest seines unfreiwilligen Aufenthaltes blieb es einige Zentimeter offen.

Suche verzögerte sich wegen Wetter

Mittlerweile hatte Jourets Familie ihn als vermisst gemeldet. Der Sheriff von Inyo County wie auch die regionale Rettungsorganisation SAR leiteten am 28. Februar Suchaktionen ein, mussten aber wegen des Wetters einen weiteren Tag zuwarten. Erst am 2. März empfing die Polizei ein «Ping» des gesuchten Handys, kurz darauf entdeckte eine Suchmannschaft in einem Helikopter den schneebedeckten Wagen. Jouret wurde gerettet und zur Kontrolle in ein Spital geflogen. «Die Krankenschwestern konnten es kaum glauben, wie gut sein Zustand war», berichtet Enkel Christian.

Jouret wurde zurück nach Big Pine gebracht, von wo aus er per Bus nach Nevada reiste. Sein SUV muss im Schnee warten, bis die Witterung eine Weiterfahrt erlaubt.

«Auf winterlichen Strassen immer Notvorräte dabeihaben»

Sein Enkel ist voll des Lobes für seinen Grossvater: «Er ist ein sehr schlauer Mensch», so Christian Jouret. Er sei wohlauf, aber noch traumatisiert vom Erlebnis. «Ich hoffe, das dient anderen als Warnung, wie gefährlich das Reisen im tiefen Winter sein kann», so der Enkel. «Man sollte immer Notvorräte dabeihaben. Aber das Wichtigste ist, dass man nie die Hoffnung aufgeben darf. Es ist unglaublich, was der menschliche Körper aushalten kann.»

