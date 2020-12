Die sterblichen Überreste wurden in einem Waldstück in der Nähe von Egnach TG entdeckt.

«Eine Person, die reagiert und später nachdenkt»

Für die Tatverdächtige wurde Untersuchungshaft beantragt. Laut Polizei gibt es zum aktuellen Zeitpunkt keine Hinweise auf weitere Tatbeteiligte. Gefahndet wird noch nach einem unbekannten, männlichen Autofahrer. Er soll die festgenommene 54-Jährige am Tag des Verschwindens von F. J. per Anhalter von Scherzingen nach Bottighofen gebracht haben. In Scherzingen war am 2. November das Auto der Toten gefunden worden.