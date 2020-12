Nach heutigen Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft des Kantons Thurgau liess sich die 54-jährige Tatverdächtige am 29. Oktober 2020 im Verlaufe des Tages vom Parkplatz «Vitaparcours» in Scherzingen, der an der Verbindungsstrasse zwischen Schönenbaumgarten und Bottighofen liegt, von einem unbekannten Autofahrer per Anhalter mitnehmen. Bei dieser Mitfahrt nahm die Tatverdächtige auf der Rückbank Platz und stieg in Bottighofen an der Hauptstrasse, in der Nähe der Raiffeisenbank, wieder aus.