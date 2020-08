Ehemaliger Berater Trumps Festgenommener Steve Bannon plädiert auf unschuldig

Der ehemalige Chefberater von Donald Trump erklärt sich für nicht schuldig. Bannon wurde am Donnerstagmorgen festgenommen. Er wird verdächtigt, Geld im grossen Stil veruntreut zu haben.

Steve Bannon, der ehemalige Wahlkampfberater von Präsident Donald Trump, wurde am 20. August in den USA verhaftet.

Der frühere Chefstratege von US-Präsident Donald Trump, Steve Bannon, hat sich nach seiner Festnahme wegen Betrugsverdachts für nicht schuldig erklärt. Haftrichter Stewart Aaron in New York legte am Donnerstag fest, dass Bannon gegen eine Kaution in Höhe von fünf Millionen Dollar zunächst freikommt. Davon muss Trumps Ex-Berater 1,75 Millionen als Sicherheit hinterlegen. Aaron verhängte ausserdem eine Reisesperre für Gebiete ausserhalb des Nordostens der USA. Seinen Reisepass muss Bannon abgeben.