Der Freund des 18-Jährigen Fatlum P. hat die Festnahme am Dienstag hautnah miterlebt. Seit der Kindheit waren sie eng befreundet. Dass Fatlum den IS-Attentäter aus Wien kannte, schockiert den jungen Winterthurer, der anonym bleiben will . Erst vor wenigen Tagen habe er ihn noch in seiner Wohnung im Winterthurer Gutschick-Quartier getroffen.

«Er war auf dem Nachhauseweg, als sie ihn verhafteten, gegen 15 Uhr kam ein weiterer Polizeiwagen, die hatten dann seine Wohnung durchsucht bis 19 Uhr abends» Die Verhaftung sei spektakulär gewesen. Die Spezialeinheit der Polizei habe seinen Freund auf den Boden gedrückt und dann umringt abgeführt, wie Aufnahme n zeig en . Zur gleichen Zeit verhaftet e die Polizei einen zweiten Verdächtigen. Der 24-Jährigen ist laut dem «Tages-Anzeiger» ein ehemaliger Postangestellter und den Behörden seit Jahren als radikaler Salafist bekannt. Wie es jetzt mit den Festgenommenen weitergeht, dass weiss der Freund in Winterthur nicht. So schnell werde er aber wohl keinen Kontakt mehr zu ihm haben.

« Er war früher wie mein Cousin, wir sind oft raus gegangen », erzählt der Freund. « Aber jetzt hänge ich nicht mehr so oft mit ihm. Viele in meinem Umfeld meinten, er sei ein Terrorist, ich habe ihnen nie geglaubt. » Aber ja, Fatlum habe seinen Bart wachsen lassen und h a be einen Weg eingeschlagen , den man nicht gehen sollte. « Meine Mutter Verbot mir darauf, weiterhin Kontakt mit ihm zu haben. »

* Name von der Redaktion geändert