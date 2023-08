Zürich Openair: Das sind die wichtigsten Infos

Das Zürich Openair findet vom 22. bis am 26. August an der Flughofstrasse 21 in Glattbrugg statt.

Der Countdown läuft, die Vorfreude steigt: Am Dienstag gehts los mit dem letzten grossen Openair der Saison 2023: Und weil das Beste zum Schluss kommt, trumpft das Zürich Openair während fünf Tagen mit Stars wie Robbie Williams, Calvin Harris, Apache 207 oder Florence + the Machine gross auf. Wir verraten dir die wichtigsten Infos, damit du den Festivalsommer krönend abschliessen kannst.

Wann gehts los?

Das Zürich Openair findet vom 22. bis am 26. August an der Flughofstrasse 21 in Glattbrugg statt. Türöffnung am Dienstag ist um 15 Uhr. Die Öffnungszeiten sind wie folgt: