Highlights am Zürich Openair

Darum gehts Nächste Woche öffnet das Zürich Openair seine Tore.

Genau wie letztes Jahr bietet das Festival einen zusätzlichen fünften Tag voller Livemusik.

Nebst Musik gibt es am Event auch einige kulinarische Highlights zu entdecken.

Die elfte Ausgabe des Zürich Openair steht kurz bevor. Festivalbesucherinnen und -besucher dürfen sich nicht nur auf die heissen Temperaturen freuen, die laut Meteo insbesondere an den ersten Tagen herrschen werden.

Internationale und nationale Stars

Dem Openair-Team ist es auch dieses Jahr gelungen, ein Line-up voller international erfolgreichen Künstlerinnen und Künstler zusammenzustellen. Zu den Programm-Highlights zählen Zara Larsson, Robbie Williams, Calvin Harris, Florence + the Machine und Apache 207. Auch viele nationale Stars werden die Bühne im Glatttal rocken. Darunter Bastian Baker, Joya Marleen, Stereo Luchs und Dana. Insgesamt werden an den fünf Tagen über 80 Acts auf der Bühne stehen.

Spektakuläres Gelände

Nachdem das ZOA letztes Jahr mit einer atemberaubenden Bühnenshow begeisterte, legt es dieses Jahr noch einen drauf. Festivalsprecherin Anita Spahni möchte nicht zu viel verraten. «Ich nenne es das einzigartige ‹ZOAchella›-Festivalerlebnis», meint sie gegenüber 20 Minuten. Die Festivalfans dürfen sich auf einige Neuerungen auf dem Gelände freuen. Wichtig zu wissen: Auch dieses Jahr fahren die Besucherinnen und Besucher mit dem Festivalticket gratis in der zweiten Klasse in den Zonen 110 und 121 an das Fest.

Kulinarische Highlights

Insgesamt locken 42 Foodstände mit ihrem leckeren Angebot. «Die Besucherinnen und Besucher erwartet eine grosse Auswahl an kulinarischen Genüssen. Ob italienische, schweizerische, japanische oder griechische Küche, vegetarische, vegane oder fleischhaltige Speisen – für jeden Geschmack ist etwas dabei!», so Spahni. Hungern muss am Festival also sicher niemand.

Weitere Unterhaltung

Neben der Musik gibt es auch viele Stände, an denen man sich kreativ austoben kann. «Am Ricardo-Pop-up-Stand kann man das offizielle ZOA-Logo und individuelle Motive per Siebdruck auf mitgebrachte oder vor Ort gekaufte Secondhand-Kleidungsstücke drucken lassen», meint Spahni. So kann man seine ganz persönliche Festival-Erinnerung gestalten.

