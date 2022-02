So reagiert die Schweizer Eventbranche auf die Corona-Lockerungen des Bundesrats

Auf eine Rückkehr von solchen Szenen wie bei Idles im Zelt der Sternebühne 2019 am Openair St. Gallen wartet die Schweizer Eventbranche seit Beginn der Pandemie sehnlichst.

Stefan Breitenmoser, Geschäftsführer des SMPA, denkt allerdings, dass dem «Kultursektor ein langer Weg zurück in die Normalität bevorsteht».

Wir haben bei Festival-Veranstaltenden sowie dem Branchenverband SMPA nachgefragt, was dies für die Schweizer Eventbranche bedeutet.

In Konsultation schickte der Bundesrat den Kantonen eine Variante der Öffnung auf einen Schlag und eine der schrittweisen Öffnung.

Seit vergangenen Donnerstag gilt die Arbeit im Homeoffice nur noch als Empfehlung und die Kontaktquarantäne wurde per sofort aufgehoben.

Gurtenfestival-Sprecherin Lena Fischer sprach vergangene Woche von einer «Aufbruchstimmung». Nora Fuchs, Sprecherin des Openair St. Gallen, macht gegenüber 20 Minuten dieselbe Beobachtung: «In der gesamten Branche ist eine Aufbruchstimmung zu spüren!» Das Ostschweizer Festival hat bereits letzten August optimistisch einen Grossteil des Line-ups mit Headlinern wie Muse, Deichkind und AnnenMayKantereit verkündet. «Wir bereiten dem Publikum ein mega Comeback im Sittertobel vor», so Fuchs.

Alba-Festival-Veranstalter Adem Morina lässt 20 Minuten ebenfalls wissen: «Ich bin sehr optimistisch. Wir befinden uns gerade in der Planungsphase.» Er fügt an: «Ich bin einfach nur froh, dass der Bundesrat nun ein Ausstiegsszenario aufgezeigt hat.» Vergangenen Herbst wurde dem Zürcher Openair für kosovoalbanische Musik zwei Tage vor dem Start die Bewilligung entzogen.

Dem Publikum fehle das Vertrauen

Stefan Breitenmoser, Geschäftsführer des Branchenverbands der professionellen Schweizer Konzert-, Show- und Festivalveranstalter (SMPA), beurteilt die Entwicklungen ebenfalls als «ein gutes Zeichen für die Kultur», mahnt jedoch: «Man darf nicht erwarten, dass ab Ende Februar sofort wieder Normalbetrieb herrscht. Dem Kultursektor steht ein langer Weg zurück in die Normalität bevor.» Auch nach der Aufhebung aller Massnahmen dürfte es seiner Einschätzung nach noch mindestens sechs bis zwölf Monate dauern, bis die Branche sich vollständig von der Pandemie erholen wird.

So sei die Veranstaltungsbranche auch abhängig von internationalen Künstlerinnen und Künstlern, die Planung von internationalen Tourneen gestalte sich jedoch noch immer schwierig. Ausserdem müsse das Publikum wieder Vertrauen fassen. «Viele Vorverkäufe laufen derzeit immer noch sehr schleppend. Seit Beginn der Pandemie wurde die Bevölkerung von den Behörden mantramässig dazu aufgerufen, Kontakte zu reduzieren. Es überrascht also nicht, dass dies eine Verhaltensänderung bewirkte», so Breitenmoser.