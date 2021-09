Nach «Frauenfeldli»-Aus - Festivals fürchten Absage-Welle wegen voller Intensivstationen

1 / 8 Feiern wie hier am Openair Gampel soll diesen Spätsommer noch auf einigen Festivals möglich sein. 20min/Matthias Spicher Am Openair «Frauenfeldli» allerdings nicht: Wegen fehlender Intensivbett-Kapazitäten wurde dem Thurgauer Festival die Bewilligung wieder entzogen. Oskar Moyano In der Branche ist man wegen der Absage verunsichert. So etwa Diego Schweizer vom «Weihern Open Air» in St. Gallen: Für ihn ist die steigende Auslastung der Intensivbetten beunruhigend. 20min/Matthias Spicher (Symbolbild)

Darum gehts Nach der Absage des «Frauenfeldli»-Openairs ist man in der Branche besorgt.

Diego Schweizer vom «Weihern Open Air» ist beunruhigt: «Wir sind zwar ein kleines Festival, trotzdem kann die Corona-Lage einen Einfluss auf unsere Durchführung haben.»

Die Branche sei generell schon gebeutelt, sagt Christoph Bill, der Präsident des Veranstalterverbands SMPA.

Erneute Festival-Absagen könnten zur Existenzfrage werden, so Bill.

Die Intensivstationen in der Schweiz füllen sich immer mehr. Die Situation in den Spitälern sei angespannt, sagte Virginie Masserey vom BAG am Dienstag. Ein Kanton hat schon auf die angespannte epidemiologische Lage reagiert: Wegen fehlender Intensivbett-Kapazitäten wurde dem Openair «Frauenfeldli» im Thurgau die Bewilligung wieder entzogen.

Das Festival hätte vom 14. bis 18. September stattfinden sollen. In der Branche ist man wegen der Absage verunsichert. So etwa Diego Schweizer vom «Weihern Open Air» in St. Gallen: Für ihn ist die steigende Auslastung der Intensivbetten beunruhigend. «Wir sind zwar ein kleines Festival, trotzdem kann die Corona-Lage einen Einfluss auf unsere Durchführung haben», sagt Schweizer.

Keine positive Dynamik

Auch Christoph Bill vom «Heitere Open Air» in Zofingen AG ist besorgt: «Für mich war die Nachricht von der ‹Frauenfeldli›-Absage wie ein Schlag in die Magengrube», sagt er. Bill fürchtet das Signal, welches der Entscheid aussendet: «Das verunsichert die Leute zusätzlich und noch weniger werden ein Festival-Billet kaufen.»

Bisher sei der Vorverkauf sowieso eher schleppend angelaufen, so Bill weiter: «Wir hofften, dass sich gegen Schluss noch eine positive Dynamik entwickelt.» Mit Nachrichten wie der aus dem Thurgau könne diese aber nicht entstehen.

«Irgendwann wirds zur Existenzfrage»

Bill ist auch Präsident des Veranstalterverbands SMPA: «Es herrscht Ernüchterung», sagt er. Es sei sehr schwer vorherzusagen, welche finanziellen Schäden erneute Festival-Absagen zur Folge hätten.

Er sagt aber, die Branche sei generell schon gebeutelt: «Irgendwann wird es für alle Veranstalter zu einer Existenzfrage.» So auch für das St. Galler «Weihern»-Openair: «Eine erneute Absage könnten wir noch knapp stemmen. Dann wären unsere finanziellen Reserven aber aufgebraucht», sagt Diego Schweizer.

Kantone: Bewilligungen können entzogen werden Veranstaltungen werden je nach Grösse von Kantonen oder Gemeinden bewilligt. Auf Anfrage verweisen verschiedene Kantone darauf, dass Bewilligungen für Grossveranstaltungen je nach epidemiologischer Lage wieder entzogen werden könnten. Von diesem Instrument werde man auch Gebrauch machen, wie es im Kanton Bern heisst: «Wenn sich die Situation verschlechtert, muss der Kanton das Gesundheitssystem schützen», sagt Gundekar Giebel, Kommunikationschef der Gesundheitsdirektion.

Absage wäre «traurig»

«Wir wären sehr traurig über eine Absage», sagt Alexandra Krebs vom Trucker- und Country-Festival in Interlaken BE. In den letzten 18 Monaten habe man gelernt, mit dem Risiko von ändernden Behördenvorgaben zu leben, sagt sie: «Trotzdem ist es speziell, so kurz vor dem eigenen Festivalstart die Nachricht von der Absage eines anderen Openairs zu hören.»

Dennoch sei man optimistisch, so Krebs weiter. Das Festival habe eine kantonale Bewilligung und man stehe ständig im Austausch mit den zuständigen Stellen: «Im Moment gibt es keine Anzeichen dafür, dass unser Festival abgesagt werden könnte.»