Sponsored: Festlich Anstossen geht auch mit Traubensaft

Es müssen nicht immer alkoholfreier Sekt , das nullprozentige Bier oder die Apfelschorle sein, um trotz Alkoholverzicht genussvoll anstossen zu können. Das vermitteln auch die Traubensäfte des Schweizer Brands Adam+Uva. Die weisse und rote Schorle in der schön designten Flasche bringt mit wenigen Zutaten viel Geschmack ins Glas.

Von der Weinproduktion zur Bio-Schorle

Der Traubensaft von Adam+Uva besteht aus nur zwei Zutaten: Bio-Trauben und Quellwasser . Das macht die Schorlen vegan, gluten- und alkoholfrei. Auf die Zugabe von Zucker und anderen Süssungsmitteln wird komplett verzichtet. Dadurch sind die Schorlen nicht so süss und lassen sich zu so ziemlich jeder Tages- und Mahlzeit kombinieren.

Positives Paradoxon: Die sortenreinen Bio-Trauben, die sich so gut als Weinersatz eignen, werden aufgrund ihrer Qualität für die Produktion von Wein verwendet. Bevor es Adam+Uva gab, wurden viele von ihnen hierbei aber zum Abfallprodukt. Das wollten die Gründer, Traubenliebhaber und Unternehmer Oscar Martin und Gastro-Enthusiasten Marc Steimer und Davido Calò, ändern und den Trauben ein zweites Einsatzgebiet schenken.

Die Adam+Uva-Saftschorlen gibt es in zwei Varianten: Weiss und Rot.

Die in Adam+Uva-Säften enthaltenen Bio-Trauben werden für die Herstellung von Wein verwendet.

Als Aperitif oder eben doch: Gin & Juice

Adam+Uva Rot ist kräftig und gehaltvoll, die weisse Variante ist hingegen eher frisch und lieblich und wird als «easy-to-drink», also als simpler Trinkgenuss, beschrieben. Der helle Saft eignet sich damit für die Erfrischung durch den Tag und der rote als Aperitif am Abend, zum Apéro oder Abendessen. Beide Varianten schmecken am besten pur als natürlicher Durstlöscher.