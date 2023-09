Tötung von Mädchen (17): Flüchtiger versteckte sich in Scheune

Zudem prüfen die Ermittler einen möglichen Zusammenhang mit der Tötung der 17-jährigen Mara-Sophie. Ihre Leiche wurde am Sonntagabend in Barenburg gefunden.

In der Nacht auf Mittwoch soll er in Sulingen eine 30-Jährige mit einem Messer angegriffen haben.

Die Polizei fasste den tatverdächtigen 42-Jährigen am Mittwochabend.

Am Mittwochabend wurde er im Raum Schwarzstedt festgenommen, wie die Polizei mitteilt.

Die Polizei fahndete nach einem Mann, der damit in Verbindung stehen könnte.

Am Sonntagabend wurde im niedersächsischen Barenburg die Leiche eines Mädchens (17) gefunden.

Am Mittwochabend gab die Polizei bekannt, dass sie den Mann, der verdächtigt wird, eine 17-Jährige getötet und eine 30-Jährige mit einem Messer schwer verletzt zu haben, gefasst hat. Am Donnerstag veröffentlichten die Ermittler an einer Pressekonferenz genauere Informationen zum Einsatz.